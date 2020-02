Vom Bühnen-Gag beim HWC zum Bahnrekord

„Gibt es beim Rennrodeln eigentlich gemischte Doppel“? Bernd Rost, Bäckermeister und Präsident des Handwerker-Carnevalvereins, weiß nicht mehr, ob er sich diese Frage an Silke Kraushaar-Pielach zurechtgelegt hatte. Er stellte sie jedenfalls in der Weimarhalle, als der HWC die Thüringer Heldin mit dem Faustorden ehrte.

Damit, dass die Olympiasiegerin darauf zurückkommt, rechnete er wohl nicht. Inzwischen aber hat er sogar zwei Fahrten in Oberhof hinter sich, samt Bahnrekord für Olympiasiegerinnen und Bäckermeister.

Was der Bäckermeister vor seiner Zusage nicht wusste: Es waren auch für Silke Kraushaar-Pielach die ersten Fahrten seit 2008. Nach der Heim-WM stellte die Ausnahmesportlerin den Schlitten in die Ecke und ist seitdem nie wieder auf einer Rennschlittenbahn gefahren. Doch sie kam mit ihrem letzten Wettkampfanzug und streifte ihn über, als seien keine 12 Jahre vergangen.

Für die Bahntechniker in Oberhof war es deshalb eine echte Freude, als ihre Heldin der 90er- und 2000er-Jahre eine Gästefahrt anmeldete. Den Schülerstart hatte die heute 49-Jährige ausgewählt: „Man muss ja nicht übertreiben.“ Hier war Silke Kraushaar schon als Neunjährige zu ihren ersten Fahrten in Oberhof gestartet.

Das Publikum in dieser Woche: Familie Rost und die heimische Tageszeitung. Für Bernd Rost drückten Frau und Kinder die Daumen. Für die Zeitung stand mit Sascha Fromm einer der besten Sportfotografen der Welt an der Bahn. Er hatte bereits 1998 den Olympiasieg von Silke Kraushaar in Nagano im Bild festgehalten.

„Es war gigantisch. Ich werde das Dauergrinsen nicht mehr los.“ Dem Karnevalspräsidenten ist die Begeisterung später anzusehen. Dabei gab es im ersten Lauf zwei Banden. „Ich hatte absoluten Respekt vor der Fahrt, aber auch volles Vertrauen“, sagt der Bäckermeister.

Silke Kraushaar-Pielach hatte für Freitag die Bahn noch einmal reserviert. Da wollte sie nun auch mit ihren „Mädels“ fahren. Gemeint waren die Kolleginnen aus dem Büro im Olympiastützpunkt, wo sie sich heute um die Laufbahnberatung der Sportler kümmert.