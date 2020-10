Es war nicht das erste Mal, dass Kinder und Jugendliche aus dem Schöndorfer Café Conti öffentlich sichtbar Graffiti gesprüht haben. So waren sie unter anderem an der Aktion am Fastfood-Restaurant in der Buttelstedter Straße beteiligt. Aber mitten in der Stadt, in Weimars guter Stube – das gab es bisher noch nicht.

Das Vertrauen, das Stadt und Hotel-Investor B & L in die Nachwuchs-Künstler gesetzt haben, ist nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil: Das Ergebnis der mehr als einwöchigen Arbeit am Bauzaun vor dem künftigen Hotel in der Schillerstraße ist für Passanten zum echten Hingucker geworden. Immer wieder bleiben Weimarer und Besucher der Stadt davor stehen, lassen sich fotografieren, diskutieren darüber, welche Figuren sie entdeckt haben – und finden die Verwandlung einfach toll.

„Klassik meets Jugendkultur“ lässt sich im Vorübergehen entdecken

Mit den Profis Manuel Haupt und Robert Zjaba entwickelten die Kinder und Jugendlichen im Vorfeld Ideen, was sie auf die fast 50 Meter lange Wand sprayen könnten. Daraus entstand die Idee für das Motto „Klassik meets Jugendkultur“, das sich beim Vorbeigehen in Richtung Theaterplatz Schritt für Schritt entdecken lässt. Auf Johann Wolfgang von Goethe, Charlotte von Stein und Friedrich Schiller folgt in goldener Farbe der Schriftzug „Klassik“. Daneben reichen sich Bürgermeister und Spidermann über dem Schriftzug „meets“ (trifft) die Hand. In den kunterbunten Schriftzug „Jugendkultur“ bauten die Kinder und Jugendlichen bekannte Comic- und Gaming-Figuren wie die Simpsons, Super Mario oder die Angry Birds ein. Seinen Abschluss findet das riesige Kunstwerk mit dem Schriftzug „Café Conti“.

Der Handschlag von Bürgermeister und Spiderman über dem Schriftzug "meets" (trifft). Foto: Susanne Seide

Am schwierigsten fiel den Kindern und Jugendlichen die Feinarbeit an den Figuren. Sie mussten erst lernen, nicht zu viel Farbe auf einmal zu sprühen. Wenn doch, verlief sie, konnte im besten Fall weggepustet werden, im schlechtesten mussten sie den Fehler übersprühen und an der Stelle von vorne anfangen.

Riesiges Kunstwerk in Weimars guter Stube hat sich zum beliebten Fotomotiv entwickelt

Die Neugier der Passanten war von Anbeginn riesig. Schon beim Auspacken der Utensilien glaubten manche, sie könnten bei einem Straßenverkauf Spraydosen oder Gesichtsmasken kaufen, die zum Schutz vor den Gasen nicht fehlen durften. Später wollte eine ältere Passantin gerne ganz detaillierte Tipps von den Profis haben, wie sie auch ein tolles Graffiti-Kunstwerk sprühen könnte, erzählten lachend Manuel Haupt und Robert Zjaba. Sozialarbeiterin Michaela Wiesner und die jungen Besucher vom Café Conti freuten sich außerdem riesig darüber, wie viel Anerkennung sie von Passanten geerntet haben. Wie vier junge Leute aus Bielefeld zücken viele ihr Smartphones für ein Selfie oder lassen sich von zufälligen Passanten vor ihrem Lieblingsmotiv ablichten.

Weitere Bauzäune für Graffiti-Projekte sind beim Café Conti willkommen

Die mehr als 200 Sprühdosen Farbe – die billigsten kosten vier Euro pro Stück – spendierte der Hotel-Investor B & L. Wie die Stadt und die Beteiligten hegt er den Wunsch, dass der bisherige Schandfleck davon verschont bleibt, dass sich illegale Sprayer dort verewigen.

Die Kinder und Jugendlichen haben so viel Spaß an der Aktion gehabt, dass sie am liebsten gleich weiter gesprüht hätten. Dazu bräuchten sie allerdings einen Bauzaun, der noch länger steht und einen Besitzer oder Nutzer, der die Farbe finanziert.

Kontakt: caféconti@teamjugendarbeit.de