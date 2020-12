Von „Alles im Fluss“ bis zum Lesebuch „Land – Leute – Leben“

Drei auf einen Streich: Die in Ottstedt bei Magdala lebende Autorin, Fotografin und Herausgeberin Kirsten Seyfarth empfiehlt sich rechtzeitig zum Weihnachtsfest mit einem Trio großformatiger Werke ganz unterschiedlicher Art. „Alles im Fluss“ vereint Wasserfotografien nicht nur, doch vor allem von der Ilm. „Land – Leute – Leben“ ist ein Thüringer Lesebuch über Sitten, Bräuche und Feste.

Mit „Klaras wundersame Buchstabenreise“ regt sie Kinder zum spielerischen Entdecken des Alphabets an. Alle drei Bücher sind als Hardcover erschienen und auf hochwertigem Papier gedruckt. Kirsten Seyfarth, Wissenschaftliche Bibliothekarin, arbeitet seit 1992 als Journalistin und seit 2001 als selbstständige Autorin. Sie gibt alle zwei Monate die Zeitschrift „Impulsregion“ heraus, ist bekannt durch ihre journalistische Arbeit, durch Fotoausstellungen und ihre mehr als 15 Kinderbücher.

Fotografien, Gedanken und Gedichte zum Thema Wasser

Schon lange habe Kirsten Seyfarth „ein Wasserbuch auf der Seele“ gelegen. Jetzt liegt der Bild-Text-Band „Alles im Fluss“ vor (ISBN 978-3-9822353-0-1, 20 Euro). Auf seinen 56 Seiten blättern sich Fotografien, Gedanken und Gedichte zum Thema Wasser auf. „Ich verspüre Sehnsucht nach dem Wasser, egal, ob es scheinbar still Spiegelungen zaubert oder die Wellen tosend an Klippen zerbrechen.“

Sie nimmt die Herausforderung an und versucht, Durchsichtiges sichtbar zu machen und Fließendes auf Fotopapier zu bannen. Fast alle Aufnahmen entstanden 2020. „Das Werk ist der Auftakt zu einer Trilogie, die sich in ihren weiteren Teilen den Themen „Himmel“ und „Erde“ annähern wird“, verrät Kirsten Seyfarth.

Klara mag keine Buchstaben und Wörter. Am liebsten möchte sie den ganzen Tag nur malen. Und so darf sie in ihren Ferien sogar die Wände ihres Kinderzimmer ausmalen. Denn die Renovierung musste verschoben werden, weil die Mutter sich den Fuß verstaucht hat.

Sitten und Bräuche der Region im Jahreslauf

Allerdings muss Klara eine Bedingung erfüllen: Zu ihren Bildern soll die Zehnjährige auch gleich die passenden Wörter schreiben. Kirsten Seyfarth schickt Klara auf eine 26-teilige „Wundersame Buchstabenreise“ (ISBN 978-3-9822353-3-2, 25 Euro). Jedem Kapitel ist ein Buchstabe zugeordnet, von A wie Apfeltee über Q wie Quatsch bis hin zu Z wie Ziege Zapperli.

Eine langgehegte Buchidee verwirklichte sie auch mit dem stattliche 140 Seiten umfassenden Thüringer Lesebuch über Sitten, Bräuche und Feste (ISBN 978-3-9822353-2-5, 25 Euro). „Meine Texte und Fotos für Zeitungen und Zeitschriften sowie meine Vorträge vereinen sich endlich in einem Buch“, freut Kirsten Seyfarth sich. Genau 50 Texte erzählen spannende, manchmal längst vergessene Sitten und Bräuche der Region im Jahreslauf. Die Herausgeberin erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und nimmt gern weitere Anregungen entgegen.

Alle Titel können über den Buchhandel oder die Mailadresse kirsten.seyfarth@t-online.de bestellt werden