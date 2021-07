Auch Teilnehmende des Meisterkurses mit Hariolf Schlichtig, Viola, präsentieren am Konzertabend ihr Können.

Von Bach bis Liszt – und viel Chopin in Weimar

Weimar. Die Teilnehmenden der 61. Weimarer Meisterkurse gestalten einen langen Sommerabend der Musik.

Zum zweiten Mal treten die Teilnehmenden der 61. Weimarer Meisterkurse an der Weimarer Musikhochschule ins Rampenlicht: Dieses Mal in einem klingenden Potpourri gleich dreier Kurse von Hariolf Schlichtig (Viola), Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Janina Fialkowska (Klavier).

Die lange Sommernacht der Musik steht unter dem Titel „Meisterschüler im Konzert“ und beginnt am Freitag, 23. Juli, um 17 Uhr im Weimarer Schießhaus. Der zweite und dritte Konzertabschnitt startet um 18.30 Uhr beziehungsweise 20 Uhr.

Die Eintrittskarten zu zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, gelten für alle drei Konzerte und sind bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse erhältlich. Inzwischen haben die drei Kurse ihre Werke und Teilnehmenden gemeldet, die in bunten Konzertprogrammen miteinander vermischt werden. So gibt es aus dem Klavierkurs von Janina Fialkowska Werke von Bach bis Liszt, dazu viel Chopin.

Im Anschluss öffnet um 21 Uhr wieder das Kommunale Kino Mon Ami seine Türen für den Musikfilm „Florence Foster Jenkins“, die als schlechteste Sängerin aller Zeiten galt und dennoch im New York der 1920er Jahre unaufhaltsam Karriere machte. Eintrittskarten für den Film mit Meryl Streep und Hugh Grant gibt es an der Kinokasse.