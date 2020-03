Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von skurril bis sehr kreativ

Mit Sicherheit hätte es unter anderen Umständen am Samstag in meinem Viertel überall einladend nach Bratwurst geduftet. Hat es aber nicht. Und das, obwohl ganz offensichtlich das schöne Wetter viele Menschen ins Freie getrieben hat. Aber jeder merkt es am eigenen Leib, was auch die Polizei beobachtet: Aus Anstand Abstand zu wahren, hat sich zur Grundhaltung entwickelt. Das nimmt manchmal skurrile Formen an: Selbst beim Autofahren habe ich Samstag mehr Abstand zu meinen Vorderleuten gehalten und es kam mir vor, als gehe es ihnen genauso.

Damit Kinder sich ohne ihre Freunde nicht langweilen, hat in Weimar das virtuelle SOS-Familienzentrum eröffnet. Kreative Ideen finden Familien auf der Internet-Seite. Vor allem die Abholkiste mit Überraschungen zum Mitnehmen finde ich einfach toll. Lesen Sie doch selber auf Seite 14.