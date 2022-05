Vor Auftritt im Spiegelzelt: Fünf Fragen an Michy Reincke

Vor seinem Auftritt am 15. Mai im Spiegelzelt hat uns Michy Reincke ein paar Fragen beantwortet.

1. Was macht Dein aktuelles Programm aus?

Es ist umfangreicher als üblich und somit ein Qualitätsmarathon. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass wir uns über zwei Jahre aufgespart haben und nicht zu früh nur einen einzigen Gipfel erklimmen wollen. Es wird eine Nacht voller Höhepunkte sein.

2. Wie hast Du die vergangenen zwei Jahre in etwas Positives verwandelt? Wie hast Du Dich motiviert weiterzumachen?

Ich erlaube mir für eine Antwort aus meinem Lied „Alles Musik“ zu zitieren:

"Es ist gut, es ist heilig, es ist trist.

Es ist gut, selbst wenn es scheiße ist.

Es ist nur eine Frage von Feigheit oder Mut.

Aber das Leben, das Leben ist gut."

3. Was verbindest Du Besonderes mit dem Spiegelzelt in Weimar?

Wir hatten schon so oft die große Ehre und Freude im Spiegelzelt unsere Musik präsentieren zu können und es war immer eine sehr glückliche Begegnung. Das Publikum dieser wunderschönen und kulturreichen Stadt ist eine Wucht! Außerdem spornen uns der Veranstalter und das ganze Team durch ihre herzliche Gastfreundschaft zu Höchstleistungen an. Wir fühlen uns in Weimar immer sehr willkommen. Und dann noch die hohe kulinarische Klasse der Küche...

4. Was wünscht Du Weimar und den Fans im Spiegelzelt?

Lasst Euch nicht nehmen, das Leben zu feiern! Wir wünschen Freude und Inspiration und wir werden nach Kräften mit Musik, Worten und Humor unseren Beitrag leisten.

5. Warum möchtest Du die "Marlene" gewinnen?

Eigentlich zeichnet mich ein gesunder Mangel an Ehrgeiz aus, nur bei der Marlene verstehen wir überhaupt keinen Spaß. Wir gehören einfach zusammen: Marlene & Michy.

Michy Reincke ist am Sonntag, 15. Mai 2022, um 20 Uhr im Spiegelzelt in Weimar. Tickets sind im Ticketshop Thüringen oder über die Spiegelzelt-Webseite verfügbar.

