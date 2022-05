Vor Auftritt im Spiegelzelt Weimar: Fünf Fragen an Vince Ebert

Vor seinem Auftritt am 21. Mai im Spiegelzelt hat uns Vince Ebert ein paar Fragen beantwortet.

1. Was macht Dein aktuelles Programm aus?

In „Make Science Great Again“ berichte ich über mein Jahr, das ich 2019 in New York verbracht habe dort in den Stand-up Clubs aufgetreten bin. Ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat, und Witze macht über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands. Die Show ist ein lustiger Kultur-Vergleich zwischen Deutschland und Amerika. Und die Wissenschaft kommt natürlich auch nicht zu kurz.

2. Wie hast Du die vergangenen zwei Jahre in etwas Positives verwandelt? Wie hast Du Dich motiviert weiterzumachen?

Für mich waren diese Lockdowns eigentlich eine recht angenehme Zeit. Social Distancing war sogar ursprünglich der Grund, weshalb ich Physik studiert habe.

3. Was verbindest Du Besonderes mit dem Spiegelzelt in Weimar?

Goethe, Schiller, Ebert – in dieser Comedy-Tradition sehe ich mich. Es ist daher immer wieder schön, ins Spiegelzelt zu kommen und auf ein Publikum zu treffen, dass diese Verbindung zu würdigen weiß…

4. Was wünscht Du Weimar und den Fans im Spiegelzelt?

Wieder mal einen heißen Abend. Bei meinem letzten Gastspiel hatten wir immerhin 35 Grad im Schatten…

5. Warum möchtest Du die "Marlene" gewinnen?

Weil ich mir dafür extra eine riesige Glasvitrine für meine Wohnung gekauft habe. Schon vor 5 Jahren!! Dieses Jahr muss es einfach klappen...

Vince Ebert ist am Samstag, 21. Mai 2022, um 20 Uhr im Spiegelzelt in Weimar. Tickets sind im Ticketshop Thüringen oder über die Spiegelzelt-Webseite verfügbar.

