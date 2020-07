Einmal mehr demonstriert Weimar am 5. Juli gegen Diskriminierung im Alltag.

Weimar. Demonstration beginnt an diesem Samstag, 13 Uhr

„WE united“ für mehr Vielfalt

Die weltweite Häufung rassistisch motivierter Übergriffe sowie von Benachteiligung und Ausgrenzung im Alltag ist Anlass für Organisationen, Initiativen und Bewegungen Weimars, um am Sonntag, 5. Juli, für Vielfalt und gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Unter dem Motto „WE united“ fanden sich unter anderem der Awo-Fachdienst für Migration und Integration, das DNT, die Ausländerbeauftragte der Stadt, das Kinderbüro, Tasifan, der Ausländerbeirat, die Kulturbrücke Palästina, das Bürgerbündnis gegen Rechts, das Netzwerk Welcome Weimar, der Verein QueerWeg, der C.Keller und Fridays for Future zusammen.

Sie haben zu einer Demo eingeladen, die 13 Uhr beginnt und von Livemusik in Richtung Innenstadt begleitet wird. 14.30 Uhr gibt es auf dem Markt eine Kundgebung mit Redebeiträgen, Infoständen, Bands und weiteren Künstlern.

