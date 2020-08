Weberhof einmal mehr auf großer Sommerferien-Tour

Die Tradition reicht 15 Jahre zurück, und auch in diesem Jahr hält der Tonndorfer Weberhof sie hoch: Das private und staatlich anerkannte Kinderheim, das mit tiergestützter Pädagogik arbeitet, ist seit Wochenbeginn auf seiner großen Sommerferien-Tour. 20 Kilometer legen der von zwei Pferden gezogene Planwagen sowie die drei begleitenden Reiter pro Tag zurück, vor allem über Wald- und Feldwege.

Gefahren wird in diesem Jahr eine große Schleife durch Westthüringen: Nach der ersten Station beim Verein „Pferdeträume“ in Wülfershausen ging es weiter über Dannheim. Am Mittwochabend war Crawinkel die Zwischenstation, für Donnerstag freuen sich die Kinder auf die Bergwacht-Hütte in Rotterode. Für Samstag ist ein Halt an einer Pferderanch in Rosa eingeplant. Die Übernachtungen hat Weberhof-Chefin Andrea Krug im Vorfeld organisiert – meist zelten die Tonndorfer auf Wiesen oder Koppeln.

Losgefahren sind 13 Kinder und Jugendliche sowie 7 erwachsene Betreuer. In Leimbach wird am Sonntag gewechselt: Einige der Schützlinge wollen unbedingt die komplette Tour mitfahren, die anderen werden dort abgeholt, dafür rückt die zweite Gruppe nach. An der Gesamtstärke des Trosses von 20 Menschen ändert sich aber nichts. Stationen für die zweite Hälfte sind unter anderem der Campingpark Eisenach und die Pferderennbahn Gotha-Boxberg. Am 23. August kehrt die Truppe nach Tonndorf zurück.

Insgesamt betreut der Weberhof zurzeit 31 Kinder und Jugendliche, die meisten aus problematischen Familienverhältnissen. Die Tour ist diesmal auch Belohnung für die harten Wochen während des Corona-Lockdowns: Da musste das Weberhof-Team mit deutlich höherem Personalaufwand seine Schützlinge selbst unterrichten und eine Ganztags-Betreuung absichern. Krug: „Den Kindern hat das aber prima gefallen.“

Nach den Ferien will der Hof wieder in den normalen Rhythmus zurückkehren.