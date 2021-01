Weibliche Kraft der Schwestern beleuchtet Kapelle

Im Haus Clara der Caritas im Weimarer Webicht nimmt die kleine Kapelle immer weiter Gestalt an. An den beiden Außenwänden wurden die vier neuen großen Fenster eingebaut. Sie wurden nach Entwürfen des Künstlers Yvelle Gabriel von der Glasmalerei Peters in Paderborn erstellt.

Bei eher trübem Wetter wurde der Einbau abgeschlossen, sodass sich erst beim Sonnenschein am nächsten Tag erstmals die ganze Schönheit der Arbeit entfalten konnte. Die Fenster wurden in mehreren Lagen von Hand auf der Innenseite bemalt, sodass sie je nach Lichtstärke und –einfall ganz unterschiedlich wirken.

Die vier Fenster, erläuterte der international renommierte Glaskünstler Yvelle Gabriel, „stehen symbolisch für die weibliche Kraft der vier Gründerinnen der Schwestern der Heiligen Elisabeth in Thüringen, welche sich damals vor über 150 Jahren kompromisslos dafür entschlossen hatten, Kranke und Sterbende in ihren eigenen Wohnzimmern zu pflegen, über alle sehr paradoxen Standesdünkel der damaligen Gesellschaft hinweg“.

Gemeint sind die Elisabethschwestern Clara, Mathilde, Franziska und Maria, die die Ordensgemeinschaft in die Stadt Weimar gebracht hatten. Bekanntlich verließen die letzten Elisabethschwestern in diesem Jahr Weimar. Daher war es der Caritas, in dessen Altenheim St. Elisabeth in der Mozartstraße sie lebten und wirkten, wichtig, in Erinnerung an sie etwas Bleibendes zu schaffen, erläuterte Kerstin Bloch von der Caritas. Sie leitet das Heim St. Raphael am Bahnhof sowie die Seniorenanlage am Webicht, in der Haus Clara das betreute Wohnen beherbergt.

Auch wenn es die Zahl vermuten lässt, steht nicht ein Fenster für eine bestimmte Schwester. Schließlich habe er sie nicht kennengelernt, aber sie hätten alle Kräfte gehabt, die wechseln können, betonte Yvelle Gabriel. „Gleichsam sind in meiner Glaskunst auch tief die Symboliken ,Herz Jesu‘, Blut Christi, männliche und weibliche Symbiose sowie die Farbenlehre Goethes und Elemente in Anlehnung an die ersten, noch innovativen Arbeiten der Bauhaus-Studenten eingeflossen“, erläuterte er. In allen Fenstern der Kapelle führe er ebenso seine „ganz eigene künstlerische Umsetzung des christlichen Kreuzes fort, die Kreuzform spielerisch zu abstrahieren, sie gleichsam farbenfroh zu verdichten und dabei weit zu öffnen, in Tausend neuen leuchtenden Facetten“.

Altar wird in Anlehnung an die Heilige Elisabeth in Rosenholz gefertigt

Die Gestaltung der Kapelle geht weiter. Yvelle Gabriel entwarf dafür ebenso ein Lichtkreuz, das in einem Halbrund zwischen den beiden Fensterfronten installiert wird, und einen Altar. Letzterer wird in Anlehnung an die Heilige Elisabeth aus Rosenholz gefertigt. Den Auftrag für Kreuz und Altar hat Yvelle Gabriel an die Weimarer Tischlerei Mitsching vergebenen. „Ich fand das Team sehr erfrischend und offen für seine erste sakrale Arbeit nach meinen Entwürfen“, begründete er seine Entscheidung. Die Aufträge sollen ab Februar ausgeführt werden.

Der freischaffende Künstler lebt nach Aufenthalten auf Lanzarote, in Neuseeland und der Vulkaneifel mit seiner Familie in einer Hofreite an der Lahn und pendelt zwischen seinen Ateliers in Israel, Taunusstein und seiner Geburtsstadt Mainz. In den vergangenen Jahren konzipierte er ebenso vollkommen neue Kapellenräume unter anderem für die Caritas-Zentren in Mannheim und Düsseldorf und setzte darüber hinaus ganz neue Leuchtzeichen in den Bistümern Mainz, Freiburg und Köln - parallel zu seiner intensiven Arbeit als internationaler Künstler im Heiligen Land. Wobei seine Arbeiten deutlich monumentaler ausfallen als der vergleichsweise kleine Auftrag in Weimar.

Die Stadt sei für ihn ein Ort mit „schönem Geist und schöner Seele“, die Fenster gleichsam auch eine Hommage an Weimar.