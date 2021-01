Weimar: Angler sagen Veranstaltung ab

Weimar. Absagen musste der Erster Weimarer Angelverein (EWAV) seine am 23. Januar geplante erste Beitragskassierung in diesem Jahr. Das teilte mit Bedauern der Vorsitzende Maik Schüffler mit. „Wir hatten ein Hygienekonzept erarbeitet und Schutzmaßnahmen ergriffen, um keinerlei persönlichen Kontakt mit unseren Mitgliedern zu haben. Doch das Ordnungsamt ist der Meinung, dass die Veranstaltung nicht notwendig ist“, erläuterte er am Freitag die Hintergründe der Absage, die er am selben Morgen erst erhalten hatte. Der Vorstand hat seine Mitglieder alternativ darum gebeten, die Beiträge auf das Vereinskonto einzuzahlen. Bei weitergehenden Fragen stehe die Vereinsspitze den Anglern gern zur Verfügung.