Weimar: Auf den Spuren von Weltstar Marlene Dietrich

Weimar. Auf dem Titelbild deutet sich bereits an, mit welcher Sensation die Jahresschrift des Vereins der Freunde und Förderer des Stadtmuseums Weimar im Bertuchhaus aufwartet: Mit großer Akribie und Sinn für entlegene Quellen hat Professor Volker Wahl, einer der profiliertesten Historiker und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2008 Direktor des Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar, den Weimarer Aufenthalt des späteren Weltstars Marlene Dietrich rund zwei Jahre lang exakt rekonstruiert.

„Mich hat überrascht, was dabei alles zu Tage getreten ist“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Axel Stefek, Redaktionsleiter und Lektor. Neben vielem bislang unveröffentlichtem Bildmaterial fand sich bei den Recherchen im Stadtmuseum selbst auch die vermutlich allererste Darstellung der Künstlerin Marlene Dietrich, eine bis jetzt im Depot schlummernde Zeichnung des weitgehend unbekannten Weimarer Künstlers Friedrich Neuenhahn.

Marlene Dietrich schwärmt für Kapellmeister Ernst Latzko

Mit der aufwändigen, sich unter anderem auf unveröffentlichte Briefe und Tagebücher stützende Rekonstruktion ihres einjährigen Aufenthalts in Weimar durch den Archivar und Historiker Volker Wahl lernen wir den späteren Weltstar als eine lebenslustige junge Frau kennen, erfahren detailreich von ihren Begegnungen mit Lothar Schreyer und Alma Mahler, von ihrem ersten Weimarer Domizil in der heutigen Thomas Müntzer-Straße 49 und ihrer Zeit im Haus der Frau von Stein, von ihrem Geigenlehrer Robert Reitz und ihrer Schwärmerei für Kapellmeister Ernst Latzko.

Die für die Jahresschrift des Freundeskreises verfasste Studie bringt wissenschaftlich fundiert Licht in das Dunkel, das bisher noch ihr musikalisches Studienjahr in Weimar umgibt. Vor 100 Jahren, im Oktober 1920, war sie aus Berlin nach Weimar gekommen, nahm privat Geigenunterricht, und blieb mit Unterbrechungen durch die Ferien bis Oktober 1921. Die Jahresschrift sei so angelegt, erläutert Axel Stefek, dass sie „die ganze Vielfalt der Weimarer Stadtgeschichte abbilden könnte“.

Bislang umfassendste Jahresschrift

Weitere Berichte befassen sich mit dem Asbachtal und dem ehemaligen Kammergut Oberweimar, es geht um Personen der Geschichte bis zum Ende der DDR. Vereinsvorsitzender Christian Hecht blickt auf einem Gemälde des Malers Franz Huth auf das Innere der Jakobskirche. Nathalie Gutgesell geht der Bedeutung des Tempelherrenhauses im Geflecht gotischer Parkarchitekturen zwischen London, Wörlitz und Gotha auf den Grund. Mit 172 Seiten ist die Jahresschrift die bislang umfangreichste des Freundeskreises. Das sehr ansprechende Layout gestaltete der Weimarer Grafiker Andreas Waldmann. „Wir unterstützen mit fundierten wissenschaftlichen Beiträgen die Aufgaben des Stadtmuseums, Geschichte zu vermitteln“, unterstreicht Axel Stefek. Da sämtliche Ausstellungen derzeit coronabedingt auf Eis liegen, sei die Publikation eine Möglichkeit auf das Potential des Museums aufmerksam zu machen. Auch was die Illustrationen betrifft, sei der Anspruch, Neues zu bringen. Das ist auch am Beispiel Marlene Dietrich gelungen. Erhältlich ist die Jahresschrift derzeit nur über den Freundeskreis gegen eine Spende von10 Euro.

