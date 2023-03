Weimar: Eine Stunde Licht aus für die Erde

So sah es zur Earth Hour im Jahr 2019 auf dem Markt in Weimar aus.

Weimar. Weimarer Einrichtungen beteiligen sich am 25. März an der weltweiten Earth Hour. Alle können mitmachen:

Um für die Belange des Klima- und Umweltschutzes zu sensibilisieren, findet am Samstag, 25. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr, wieder die Earth Hour statt. An dem weltumspannenden Projekt des WWF beteiligen sich auch in Weimar viele Partner. Traditionell wird bei der Earth Hour die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden oder Denkmälern für eine Stunde ausgeschaltet. Wegen der Energiekrise ist in Weimar zwar bereits seit Herbst 2022 die Schmuck- und Außenbeleuchtung vieler Bauwerke aus – dennoch wird die Stunde der Erde begangen.

Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Klimaschutz – trotz Krise!“ unterstützen das DNT und die Staatskapelle Weimar, das Hotel Russischer Hof und das Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum Mon Ami die Aktion, darüber hinaus das Landesverwaltungsamt, das Atrium, das Pfarramt Buchfart-Legefeld, die Deutsche Bahn mit dem Hauptbahnhof Weimar, die Klassik-Stiftung, die Gedenkstätte Buchenwald sowie die Weimar GmbH. Auch Privatpersonen können ein Zeichen setzen, betonte die Weimarer Stadtverwaltung: „Im Aktionszeitraum das Licht ausschalten und damit Teil einer weltweiten Gemeinschaft im Sinne eines globalen Klimaschutzes werden“, ermunterte die Stadt zum Mitmachen.

https://www.wwf.de/earthhour/