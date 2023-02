Weimar: Fällarbeiten für Radweg-Bau zwischen Nord und Gaberndorf

Am Filzweidenweg muss Gehölz beschnitten und gefällt werden (Symbolbild).

Weimar. Daher kommt es am 9. und 10. Februar zu einer halbseitigen Sperrung. Das sollten Kraftfahrer wissen:

Für den Rad- und Gehwegbau zwischen Weimar Nord und Gaberndorf entfernt der Kommunalservice am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Februar, am Filzweidenweg Gehölz. Rückschnitt und Fällungen seien laut Stadt südlich des Filzweidenweges am Steingraben und auf Höhe der Bebauung etwa 50 Meter vor dem Ortseingang nach Weimar erforderlich. Dort werde die Straße halbseitig gesperrt. Als Ausgleich würden dort später 39 Bäume neu gepflanzt.