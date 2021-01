Große Inventur in Weimars Stadtbücherei: Jedes Buch müssen die Mitarbeiterinnen in die Hand nehmen, hier Kristina Löwe (links) und Julia Vesting.

Weimar Halbzeit. bei der großen Inventur in der Stadtbibliothek. Mehr als 115.000 Medien, also alle außer die 100.000 elektronischen, müssen dafür aus dem Regal geholt und deren Codes eingescannt werden. Neben den Büchern also auch Zeitschriften oder Spiele. Zum Auftakt wurde der Bibliothekskatalog ebenso eingescannt, am Ende schlägt dann die Stunde der Wahrheit. Denn wenn vom Bestand die bei der Inventur erfassten Medien ebenso abgezogen werden wie die gerade ausgeliehen, sollte eine Null bleiben. Wenn nicht, waren Diebe erfolgreich. Aber die Zahl der Verluste habe sich bei der letzten Inventur, die alle drei Jahre stattfindet, in Grenzen gehalten, sagte die Bibliotheksleiterin Petra Fuchs.

Auch Möbel und Elektrogeräte

Bei der Inventur werden auch die Möbel und Elektrogeräte erfasst. Der Zustand der Bücher & Co. indes muss nicht begutachtet werden. Das passiert bereits bei der Rückgabe in der Bibliothek. Ausgeliehen, sagt Petra Fuchs, werden nur vollständige Medien in ordentlichem Zustand. Da fallen Beschädigungen bei der Rückgabe natürlich auf, zum Beispiel, wenn ein Wellensittich in typischer Weise seine Knabberspuren hinterlasse.

Bis Ende des Monats soll die Inventur beendet sein. Dann versorgt Weimars Stadtbücherei wegen der weiterhin pandemiebedingten Schließung ihre Nutzer über einen Bestell- und Abholservice wieder mit Lesefutter. Leser können ab dem 1. Februar, obwohl der Montag sonst Schließtag ist, montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch oder per E-Mail Medien vorbestellen und diese dann im selben Zeitraum am Folgetag mit Terminvereinbarung kontaktlos vor Ort abholen. Konkret sollten dazu die Kundennummer und ein Wunschtermin angegeben werden.

„Die Mitarbeiter ziehen dann die Bücher aus dem Regal und mailen die Bestätigung zurück“, erläuterte Petra Fuchs. Daher sollten die Leser nach dem Abschicken ihrer Bestellung stets einen Blick auf den eigenen Maileingang werfen. „Für alle, die keine konkreten Wünsche haben, stellen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei thematische Überraschungspakete zusammen.“ Wichtig sei: Vorbestellungen sind noch nicht möglich, zudem gilt die Zehn als Limit bei den Bestellungen.

Übergabe der Medien im Eingangsbereich

Die Medien kommen dann in eine Papiertüte und werden im Eingangsbereich übergeben, ganz ohne Computer. Um kontaktlos arbeiten zu können, nimmt die Bücherei auch weiterhin keine ausgeliehenen Medien zurück, betonte Petra Fuchs. Sie und ihr Team sind bereits gespannt, wie sehr der Bestand vor Ort dadurch schrumpft. Sie erinnerte daran, dass die Ausleihe während der Schließzeit unbegrenzt verlängert werden kann, was für die Leser telefonisch oder per Mail möglich ist. Der Mailweg ist auch für die Verlängerung der Jahreskarten sowie Neuanmeldungen der richtige.

Kontakt zur Bibliothek: Telefon 03643/762 701 01 oder stadtbuecherei@stadtweimar.de