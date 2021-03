Weimar: „Kampftage“ rund um den Frauentag

Eines der Plakate, die für einen Aktionsmarsch am 8. März 2018 im Weimarer Frauenzentrum entstanden waren.

Mit Aktionstagen zum 8. März wollen Weimarer Künstlerinnen und Künstler, Gruppen und Einrichtungen darauf hinweisen, dass sich durch die „Corona-Pandemie die Lebenssituation von Menschen, die durch patriarchale Strukturen benachteiligt und unterdrückt werden, drastisch verschärft“ habe. Neben der fehlenden Gleichstellung von Frauen gelte es, „die Diskriminierung von intergeschlechtlichen, nichtbinären und trans Menschen zu betonen“.

Unter dem Titel „FLINTA* Kampftage – für feministische Solidarität“ läuft bis 10. März eine Schnipseljagd zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt vom Queeren Jugendzentrum. Weitere Veranstaltungen: Dienstag, 2. März, 20 Uhr: Radiosendung über feministische Themen in Rap-Songs, Radio Lotte; Montag, 8. März, 6.30 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr: Thementag Radio Lotte; 18: Online-Vortrag mit Diskussion über geschlechtliche Vielfalt in feministischen Räumen, organisiert vom „Der Laden Weimar – Verein für Kunst und Kultur"; Donnerstag, 11. März, 20 Uhr: Online-Diskussion über Chancengleichheit und Gleichberechtigung an der Uni. Ferner ist im April ein Graffiti-Workshop geplant.

Die Zugangslinks zum Angebot, das Bund und Land fördern, stehen online: www.queerweg.de/flinta-weimar