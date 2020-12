Weimar: Lümmelbänke im Winterquartier

In ihr Winterquartier im Gaswerk Weimar kommen am Donnerstag, 3. Dezember, die Lümmelbänke, die Kinder mit dem Studio Mosaik für öffentliche Plätze gebaut hatten. Die Holzbänke sorgten seit September am Bauhaus-Museum sowie in West vor dem Bürgerzentrum, im Wohngebietspark und auf dem Raketenspielplatz an der Moskauer Straße für ungewöhnliche Sitzgefühle. Über den Winter werden sie gewartet und kehren dann ins Stadtbild zurück.