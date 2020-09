Weimar-Nord wählt 2021 neu

Stimmzettel für die EU- und Ortsteilratswahlen am 26. Mai 2019 im Wahllokal 20 in der Lucas-Cranach-Grundschule.

Nach Oberweimar-Ehringsdorf noch in diesem Jahr steht für Weimar-Nord im kommenden Jahr die Neuwahl des Ortsteilbürgermeisters an, Eigentlich wollte die Stadt, dass beide Urnengänge am 8. November 2020 stattfinden. Eigens dafür fällte Oberbürgermeister Peter Kleine eine Eilentscheidung, über die er Mittwoch den Stadtrat informieren wollte: Nach dem für Oberweimar-Ehringsdorf festgelegten Termin bestellte er einen Wahlleiter für Nord und dessen Stellvertreter. Letztlich aber lehnte das Landesverwaltungsamt das Vorgehen ab, das darauf, zielte, dass in beiden Ortsteilen zeitgleich gewählt wird.