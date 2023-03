Weimar: Semistationärer Blitzer wechselt an die Asbachstraße

Weimar. Raser werden in den kommenden zwei Wochen in Höhe des Weimarhallenparks ertappt.

Wiederum für zwei Wochen wechselt die semistationäre Einrichtung der Stadt ab dem 20. März ihren Standort. Nach 14 Tagen an der Jenaer Straße soll der sogenannte Panzerblitzer durch den städtischen Ordnungsdienst in der 12. und 13. Kalenderwoche in der Asbachstraße in Höhe des Weimarhallenparks aufgestellt werden. Die Stadtverwaltung erinnerte daran, dass die Semistation nicht zwingend immer bereits montags den Standort wechseln würde.