Die Stadt Weimar hält über 60 Spiel- und Bolzplätze, Parks, Grün- und Sportanlagen sowie ein Hallen- und Freibad bereit. Deshalb stellt die Arbeitsgruppe Spielraum der Stadtverwaltung zu recht fest: Weimar ist eine kinderfreundliche Stadt. Dennoch gibt es Stadtviertel mit Defiziten.

Das Büro Quaas Stadtplaner hat die Nördliche Innenstadt, die Altstadt, Schöndorf und die Südstadt genauer untersucht und die Ergebnisse im Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates vorgestellt. Danach gibt es in Weimar einige Bereiche, in denen Grün- und Spielflächen knapp sind. Als Maßstab wurde dabei angelegt, dass sich jüngere Kinder in der Regel bis zu 350 Meter und ältere (Ü11) bis zu 750 Meter zum Spielen von der Wohnung entfernen.

Als Alternativen zu fehlenden öffentlichen Flächen und Grünanlagen hat die Stadtratsfraktion der Bündnis-Grünen die Schaffung von Spielstraßen und die alle Jahre wieder diskutierte Öffnung von Schulhöfen ins Spiel gebracht. Konkret geht es dabei um die Schulhöfe der Falk-Grundschule, der Jenaplan-Gemeinschaftsschule, der Park-Regelschule und des Goethegymnasiums.

Die Stadtverwaltung will dazu mit dem Eigentümer Weimarer Wohnstätte in Verbindung treten. Sie kann sich vorstellen, einzelne Schulhöfe testweise ab 2021 ein Jahr lang an Nachmittagen, Wochenenden oder auch in den Ferien zu öffnen. In der Testphase soll deren Nutzung ebenso beobachtet werden wie die befürchtete Entwicklung des Vandalismus.

Strittig war schon im Bauausschuss der Vorschlag, mehr Spielstraßen in Weimar auszuweisen. Auf Vorschlag der Fraktion sollen die Thomas-Müntzer-Straße, die Schubertstraße, die Jahnstraße, die Friesstraße, die Ernst-Kohl-Straße, Rohlfsstraße, der Buchenwaldplatz, die Washingtonstraße, die Brahmsstraße, die Richard-Strauss-Straße und die Brauhausgasse oder Teile der genannten Straßen in die Überlegungen einbezogen werden.

Die Konflikte erwachsen bereits daraus, dass die vorgeschlagenen Straßen nicht mit Ideen für den ruhenden Verkehr verbunden waren. Im gleichen Ausschuss ging es vor nicht all zu langer Zeit um die knappen Parkmöglichkeiten – ohne nennenswerte Fortschritte. Der Antrag wird so in einer der nächsten Ausschusssitzungen erneut auf der Tagesordnung stehen.

Die AG Spielraum hat 2011 eine Broschüre zum Spielen in Weimar herausgegeben. Sie kann im Netz heruntergeladen werden: https://www.weimar.de/fileadmin/Redaktion/Leben/Bilder/Kinderb%C3%BCro/Spielen/Spielen_in_Weimar_PDF_24MB.pdf