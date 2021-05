Maximilian Thom, Desiree Benner und Friederike Beykirch (von links) in ihrer neuen Unverpackt-Drogerie „Rundum frei".

Weimar: Unverpackt-Drogerie geht an den Start

Weimar. Junges Betreiber-Trio steckt im Laden in der Weimarer Windischenstraße in den letzten Vorbereitungen zur Eröffnung

Direkt hinter der Ladentür lässt sich noch erschnuppern, was in den vergangenen Wochen im einstigen Ost-Shop in der Windischenstraße passiert ist: Friederike Beykirch, ihr Bruder Maximilian Thom und Desiree Benner, langjährige Freundin der Geschwister, haben gemalert, mit Unterstützung Regale gestylt, Waren drapiert und diese mit Freundeshilfe ins richtige Licht setzen lassen.

Die drei jungen Leute, eigentlich Studenten an der Musikhochschule beziehungsweise professionelle Musikerinnen, können jetzt die Tage zählen, bis sie Weimars erste Unverpackt-Drogerie „Rundum frei“ endlich eröffnen können. Am 11. Mai ist es so weit.

Direkt hinter der Ladentür mischt sich der frische Geruch im Laden mit dem, was viele vielleicht zuallererst mit einer Unverpackt-Drogerie verbinden: Im Regal reihen sich verschieden große Kanister aneinander – mit Wasch- und Putzmittel oder flüssiger Handseife, die zum Abzapfen bereit stehen. Das wollen die Ladenbetreiber pandemiebedingt zunächst für ihre Kundschaft übernehmen.

Seife vom Block oder als Pulver

Ein paar Meter weiter hinten steigt aus den Regalen der Duft von Seifen, Haar- und Zahnputzmittel, meist in fester Form in Haushaltsgröße, bei den Seifen aber auch zum Abschneiden vom Block oder in Pulverform zum Anrühren. Hinzu kommen umweltfreundliche Haushalts- und Hygienehelfer, darunter Metallschwämme, die sanfte Alternative dazu in Tuchform, waschbare Slipeinlagen und Binden, Menstruationstassen als Ersatz für Tampons oder Bambus-Zahnbürsten.

Obschon die Drogerie an sich aus eigener Überzeugung eine Herzensangelegenheit von Friederike Beykirch, Desiree Benner und Maximilian Thom ist – im Regal gegenüber wächst noch eine besondere heran: eine Eltern-Kind-Ecke, in der das Trio mit Rat einer Expertin Stoffwindel-Bedarf anbieten will und auch sonst allerlei Nützliches.

Die Waren für die Unverpackt-Drogerie, die es sonst in Weimar in dieser Kompaktheit nirgendwo gibt, kommen über den Großhandel, aber möglichst auch aus regionaler Produktion. So liefert Max Reschke aus seiner Apoldaer Imkerei „Immenhonig“ Bienwachstücher als Alternative zur Frischhaltefolie. Viele der Seifen kommen aus der Manufaktur „Wannegut“ aus Elxleben.

Das Sortiment haben die Ladenbetreiber meist selbst ausprobiert oder ausprobieren lassen. Es soll sich aber letztlich nach den Wünschen der Kunden richten. Für den Start hoffen sie auf die Neugier der Leute, langfristig aber natürlich darauf, dass sich der Unverpackt-Trend in Weimar nicht mehr nur über Online-Anbieter, sondern über den Einkauf bei ihnen weiter durchsetzt.