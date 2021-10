Weimar vergibt wieder Preis für Kinderrechte

Weimar. Das Kinderbüro nimmt noch Vorschläge entgegen und sucht Kinder, die in der Jury mitmachen möchten.

In Weimar wird seit 26 Jahren ein Kinderrechtspreis verliehen. Er ehrt Personen, Einrichtungen, Vereine oder Initiativen, die sich besonders für Kinder in Weimar einsetzen. Der Preis wird stets rund um den 20. November vergeben, denn an diesem Tag im Jahr 1989 wurden die UN-Kinderrechte unterzeichnet. Weimarer können noch bis zum 8. November Vorschläge einreichen.

Für die Kinderjury, die traditionell die Preisträger auswählt, werden noch Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren gesucht. Sie trifft sich am 11. und 18. November jeweils 16 Uhr im Kinderbüro im Mon Ami und ist natürlich auch zur Preisverleihung am 22. November dabei.

Anmeldung unter Telefon: 03643/494990 oder per E-Mail: kinderbuero@stadtweimar.de

