Weimar: Vom normalen Irrsinn auf dem „Spielplatz der Götter“

Weimar.Unter dem Titel „Der Spielplatz der Götter“ können Besucher der Stadtbibliothek eine musikalische Lesung in deutscher Sprache mit Katja Cassing vom Cass Verlag Bad Berka mit Musik von Kasumi Itokawa (Harfe) und Gustavo Eda (Gesang) erleben.

Horrende Entfernungen zum Supermarkt oder zum Videoverleih, und wo sollen die Kinder zur Schule gehen? Es gibt nur eine Gemeinschaftsschule, eine Zwergschule. Die Schriftstellerin Natsu Miyashita zieht auf Wunsch ihres Ehemannes mit den Kindern von der Großstadt in ein Dorf mitten in den Bergen. Bei der Schilderung der Abenteuer, die die Familie im Laufe des Jahres in Kamui Mintara, dem „Spielplatz der Götter“, erlebt, kommt auch all das zur Sprache, was das gewohnte Leben bestimmt – das Alltagsleben in Japan, das sich kaum von dem in Berlin unterscheidet. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Weimar statt.

Freitag, 15. November, 19 Uhr; Stadtbücherei; Eintritt frei