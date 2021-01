Weimar: Vortrag zur jüdischen Gegenwart

Weimar. Im Rahmen ihrer Bauhaus-Gastprofessur hält Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, am Mittwoch, 20. Januar, 18 Uhr, einen Vortrag zum Thema „Jüdische Gegenwart – Kritik an der deutschen Gedenkkultur“. Wie die Bauhaus-Universität weiter mitteilte, wird der Vortrag mit anschließender Diskussion digital im Livestream übertragen. Alle Interessierten sind eingeladen, den Vortrag online zu verfolgen.

Die Gastprofessorin stellt in ihrem Vortrag die gegenwärtige Situation von Juden in Deutschland sowie deren Geschichte im Kontext der jüdischen Diaspora in Europa dar. Vor dem Hintergrund des ansteigenden Antisemitismus geht Mirjam Wenzel auf die spezifische Problematik deutsch-jüdischer Beziehungen nach der Shoah ein und stellt die aktuelle Kritik an der deutschen Gedenkkultur vor. Ihr Vortrag stützt sich auf die Perspektiven von jüngeren Juden in Deutschland und fragt: „Welche Strategien werden der antisemitischen Gewalt entgegengesetzt?"

Eröffnet wird die Veranstaltung von Universitätspräsident Winfried Speitkamp, der in einer kurzen Einführung die derzeitige Bauhaus-Gastprofessorin vorstellt. An den Vortrag schließt sich eine offene Diskussionsrunde an. Neben Mirjam Wenzel sind auf dem virtuellen Podium Hans-Rudolf Meier, Professur Denkmalpflege und Baugeschichte, und Max Welch Guerra, Professur Raumplanung und Raumforschung, vertreten. Universitätspräsident Speitkamp moderiert. Auch das Publikum kann sich via Chatfunktion an der Diskussion beteiligen und Fragen stellen.

Die Themen des Vortrags werden am Donnerstag, 21. Januar, in einem Workshop mit Studierenden der Bauhaus-Universität und Nachwuchswissenschaftlern des Graduiertenkollegs „Identität und Erbe“ aufgegriffen und diskutiert. Der Workshop wird von der Bauhaus-Gastprofessorin in Kooperation mit den Professoren Welch Guerra und Meier organisiert und inhaltlich von dem Lyriker und Publizisten Max Czollek mitgestaltet. Gemeinsam mit Mirjam Wenzel konzipiert er derzeit eine Ausstellung zum Thema „Rache: eine jüdische Erzählung“, die im kommenden Winter am Jüdischen Museum Frankfurt gezeigt wird.

Livestream am Mittwoch, 20. Januar, 18 Uhr, unter www.uni-weimar.de/bauhausgastprofessur