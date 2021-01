Weimar: Weiterer Todesfall mit Corona

Die Corona-Abstrichstelle in der Weimarer Sportverwaltung.

Weimar (Thüringen) Aktuell sind in der Kulturstadt 266 infizierte Menschen registriert

Weimar Dem Weimarer Gesundheitsamt sind von Samstag auf Sonntag zehn weitere Corona-Infektionen sowie ein Todesfall im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Ein noch Samstag von der Stadt gemeldeter infizierter Mensch wurde der Zuständigkeit halber in die Verantwortung des Kreises Weimarer Land übergeben, teilte das Rathaus mit.

Angesicht von neun Weimarern, die im Meldezeitraum mit Stand Sonntag 10 Uhr als genesen eingestuft worden sind, gelten in Weimar gleichbleibend wie am Vortrag 266 Mensch als aktiv infiziert. Im Verlauf der Pandemie sind in der Stadt 61 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der Wert der Sieben- Tage-Inzidenz sank zum Stand Sonntag um Mitternacht von 199,30 auf 188,57.