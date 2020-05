Nach zweimonatiger Corona-Pause will Flixbus die Haltestelle am Weimarer Hauptbahnhof wieder anfahren.

In der nächsten Woche sollen wieder Fernbusse in Weimar halten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar wieder im Fernbus-Netz

Weimar. Nach gut zwei Monaten Stillstand will der Fernbusanbieter Flixbus von Donnerstag an auch wieder Weimar anfahren. Zunächst würden die Busse knapp 50 Halte ansteuern, kündigte das Unternehmen an. Vor der Krise waren es zehn Mal so viele. Welche Ziele Fahrgäste aus Weimar erreichen können, teilte Flixbus nicht mit. Angefahren würden aber Großstädte wie Berlin, Leipzig, Hamburg, Frankfurt am Main und München. red