Weimar wird 700. Fairtrade-Town

Weimar. Der Titel wird am 23. September mit einem Markt der Möglichkeiten im Rahmenprogramm in der Alten Feuerwache vergeben

Weimar wird in dieser Woche offiziell 700. Fairtrade-Town in Deutschland. Damit erreicht die Kampagne einen neuen Meilenstein, betonte der Verein Fairtrade Deutschland.

„Globale Produktions- und Warenketten sind bis heute durch vielfältige Ungerechtigkeiten gekennzeichnet. Faire Lohn- und Arbeitsverhältnisse im globalen Süden sind ein moralischer und politischer Imperativ für uns alle“, betonte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Ich freue mich, dass die Stadt Weimar sich dieser zentralen Frage für unsere Weltgesellschaft annimmt“, gratulierte der Ministerpräsident. Weimar erhält als elfte Stadt in Thüringen den Titel.

Verliehen wird der Titel für zwei Jahre am Mittwoch öffentlich auf dem Gelände der Alten Feuerwache. Daran teilnehmen werden nach Angaben der Stadtverwaltung Oberbürgermeister Peter Kleine, die zuständige Beigeordnete Claudia Kolb, Vertreter der Staatskanzlei sowie Akteure aus der Stadt. Im Rahmenprogramm wartet ein großer Markt der Möglichkeiten mit verschiedenen Initiativen aus Weimar.

Der Stadtrat hatte am 31. Juli 2012 den Beschluss gefasst, sich an der internationalen Kampagne zu beteiligen. Weltweit tragen bereits mehr als 2200 Kommunen in über 36 Ländern den Titel Fairtrade-Town, darunter in Japan, Schweden, Ghana, Brasilien und Costa Rica. Vorreiter bei der Kampagne ist Großbritannien, wo sie im Jahr 2000 gestartet wurde.

Um darüber ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt zu setzen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden. Dazu gehören neben dem Beschluss eine lokale Steuerungsgruppe, die Verwendung von Fairtradeprodukten in öffentlichen Einrichtungen oder regelmäßige Berichte in den Medien.

Nach Ablauf der zwei Jahre erfolgt eine Überprüfung, ob Weimar sich weiter fairtrade engagiert. Die Stadt sieht den Titel als Startschuss für weiterführendes Engagement mit tollen Ideen.

Mittwoch, 23. September, 17 bis 19.45 Uhr; Alte Feuerwache, Erfurter Straße 39