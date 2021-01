Weimar: Zum Sozialticket FFP2-Masken gratis

Weimar. Weimarer, die Anspruch auf ein Sozialticket haben, erhalten ab sofort bei der Ausgabe des Tickets drei kostenlose FFP2-Masken in der Stadtverwaltung. Darüber hat diese am Donnerstag in einer Pressemitteilung informiert. Hintergrund ist, dass das Tragen von FFP2-Masken oder solcher ähnlicher Qualität ab Dienstag, 26. Januar, im öffentlichen Nahverkehr Pflicht ist. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, sollen weiterhin mobil bleiben können. Der persönliche Schutz vor dem Virus ist wichtig und darf keine Frage des Geldbeutels sein. Wer in Weimar auf ein Sozialticket angewiesen ist, soll in der schwierigen Zeit auch diese Unterstützung der Gemeinschaft erhalten“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Das Angebot gilt vorläufig bis Ende April. Die Stadt stellt dafür nach eigenen Angaben rund 1500 FFP2-Masken bereit. Die Ausgabe von Tickets und Masken erfolge bei der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße 17 (Haus II, Neubau). Für beide Anliegen ist eine Terminvereinbarung online auf der Tevis-Plattform oder telefonisch im Bürgerbüros unter 03643/762762 notwendig.

