Weimarer Ferienkinder können wieder nachts ins Museum

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in der Humboldtstraße bietet in den Winterferien drei Extra-Veranstaltungen an.

Weimar. Veranstaltungen im Museum für Ur- und Frühgeschichte und im Bienenmuseum. Schwimmhalle bietet erweiterte Öffnungszeiten.

Wohin in Weimar in den Winterferien? Einige Einrichtungen haben da Ideen – von abenteuerlichen über kreative bis hin zu sportlichen Angeboten.

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in der Weimarer Humboldtstraße ruft bereits am Samstag, 11. Februar, um 11 und 15 Uhr zu kurzen Familienrundgängen und Workshops unter dem Motto „Wie spielte man im Mittelalter?“. Kinder ab sechs Jahre erhalten dabei zunächst einen Einblick in das mittelalterliche Leben, anschließend können alle Teilnehmer ein eigenes mittelalterliches Spiel zum Mitnehmen basteln.

Eine der beliebten Taschenlampenführungen „Nachts im Museum“ findet am Dienstag, dem 14. Februar, zusätzlich um 19 Uhr statt. Die abenteuerliche Entdeckungsreise in die Geschichte von der Steinzeit bis ins Mittelalter ist für Kinder ab sieben Jahre gedacht. „Hier glitzert eine Kette, dort glänzt ein Schatz – und wer genau hinsieht, der begegnet auch den Geistern unserer Vergangenheit“, heißt es in der Ankündigung. Und ebenso, dass eigene Taschenlampen mitgebracht werden sollten. Das Ferienprogramm im Museum für Ur- und Frühgeschichte endet am Dienstag, 16. Februar, um 13 und 15 Uhr mit einer Familienführung samt Workshop mit dem Titel „Mittelalterliche Schmuckwerkstatt“ (ab sechs Jahre). Entdeckt werden zum Beispiel wertvolle Grabbeigaben, ehe nach historischem Vorbild eigene Stücke entstehen.

Im Deutschen Bienenmuseum in der Oberweimarer Ilmstraße gibt es am kommenden Dienstag und Donnerstag, 14. und 16. Februar, jeweils 14 bis 16 Uhr „Wachsbasteleien“. Dabei können Kinder Wachsanhänger gießen, Kerzen ziehen und Kerzen mit farbigem Wachs verzieren oder einen Lippenpflegestift herstellen (Materialkosten zwischen 1 und 3 Euro). Am Mittwoch, 15. Februar, ruft das Haus um 14.30 Uhr zur Führung „Vom Leben im Bienenstock“. Anschließend werden Bienenmobiles gebastelt (Unkosten: Kinder 3 Euro, Erwachsene 7 Euro).

Darüber hinaus hat die Schwimmhalle des Schwanseebades in den Winterferien erweiterte Öffnungszeiten. Dort herrschen bekanntlich zudem ab dem 13. Februar wieder die wärmeren Temperaturen im Wasser und in der Luft. Näheres unter https://sw-weimar.de/sport/aktuelles/.

Führungen mit Workshops im Museum für Ur- und Frühgeschichte kosten 2,50 Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene; für die Taschenlampenführung gelten die üblichen Eintrittspreise. Anmeldungen zu allen Angeboten unter Tel.: 03643/818331 oder museum@tlda.thueringen.de.