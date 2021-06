Weimarer Grundschüler verschönern ihren Ortsteil Schöndorf

Eine Schülergruppe bepflanzte den Balkon am Sitzungsraum des Schöndorfer Ortsteilrates neu.

Schöndorf. Am Freiwilligentag sorgen sie für Sauberkeit, Blumenvielfalt und frisch aufpolierte Willkommensschilder.

Kinder der Grundschule Schöndorf haben sich im Rahmen des Freiwilligentages in ihrem Ortsteil für das Allgemeinwohl eingesetzt. Sie wurden unterstützt durch Lehrkräfte, Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert.

In drei Gruppen haben die jungen Ehrenamtler verschiedene Aufgaben übernommen. So war eine Gruppe für die Sauberkeit des Ortsteiles verantwortlich und sammelte Unrat ein. Die zweite Gruppe hat die Willkommensschilder an den Ortsein- und -ausfahrten abgeschmirgelt und neu mit Holzschutz versehen. Die dritte Gruppe hatte die Aufgabe, die Blumenkästen vor dem Sitzungsraum des Ortsteilrates und Ortsteilbürgermeisters neu mit Blumenschmuck zu bepflanzen.

„Die Schüler haben ihre Aufgaben mit viel Freude und Spaß gemeistert“, betonte Willibald Neubert erfreut. Er und der Ortsteilrat von Schöndorf haben sich für das Engagement bei den Schülern, Lehrkräften und der Leitung der Grundschule Schöndorf um Susanne Junkel herzlich bedankt. Zusätzlich bekamen die Kinder vom Ortsteilbürgermeister ein nützliches Präsent „als kleines Dankeschön für die Verschönerung und Sauberkeit im Ortsteil“, so Willibald Neubert abschließend.