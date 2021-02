Die Hospizgruppe des „Trägerwerkes Soziale Dienste wohnen plus…“ sucht ehrenamtliche Mitarbeiter. Der ambulante Hospizdienst begleitet Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige dort, wo Unterstützung benötigt wird: im Krankenhaus, im Hospiz, in Pflegeheimen oder zu Hause. Der nächste Kurs zum Thema Sterben, Tod und Trauer, der Interessierte zu diesem Ehrenamt befähigen soll, beginnt am Sonnabend, den 13. März.

Kontakt: 03643/853663 oder hospiz-weimar.wp@twsd.de