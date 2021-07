Weimarer ist mit „Sunny“ auf dem Weg zum Grammy

Weimar. Alexander Philipp Hahne bewirbt sich mit seinem Ensemble und einer Neuinterpretation von „Sunny“ um den „Thüringen Grammy“.

Mit einer Neuinterpretation des Klassikers „Sunny“ von Bobby Hebb (1963) tritt der Weimarer Sänger und Schauspieler Alexander Philipp Hahne beim „Thüringen Grammy 2021“ an. Neben „Man The Oica“ vertreten „Alex & Freunde“ die Stadt Weimar beim diesjährigen Wettbewerb. Musikalisch unterstützt wird Hahne bei der Neuinterpretation von „Sunny“ von Frank Riege (Gitarre und Banjo), Daniel Burckhardt (Kontrabass) und Jens Sachse (Geige). Musikbegeisterte können den Song unter www.thueringen-grammy.de (Startnummer 34) anhören und den Sänger und seine Freunde noch bis zum 19. August mit ihrer Stimmabgabe beim Publikumsvoting unterstützen. Oder sie senden eine SMS oder WhatsApp-Nachricht mit dem Text „-34 Alex & Freunde“ an die 0152/23851081. 2020 hatte Alexander Philipp Hahne beim Musikwettbewerb „Musik durchs Land Tour 2020“ mit seinem Lied „Wir sind alle Menschen“ den ersten Platz belegt.

Seit 2006 lebt Alexander Philipp Hahne in Weimar, wo er seine Musicalausbildung durch ein Studium des klassischen Gesangs und Theaters an der Hochschule für Musik Franz Liszt ergänzte. Während seines Studiums gründete er mit dem Violinisten Jens Sachse das Folkduo „2Bfolkish!“. Bekannt wurde er auch durch seine Kunstfigur Doc MacDooley.