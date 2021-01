Weimarer Klavierstudentin gewinnt internationalen Publikumspreis

Zwar wurde der für März 2020 geplante 12. Internationale Franz Liszt Klavierwettbewerb in Utrecht coronabedingt abgesagt, doch die Organisatoren hatten eine gute Idee: Sie ließen das Publikum online über die 14 für den Wettstreit ausgewählten und eingeladenen Pianistinnen und Pianisten abstimmen. Auf Basis von Liszt-Einspielungen der Teilnehmenden, die auf YouTube hochgeladen wurden, gaben mehr als 6000 Liszt-begeisterte Menschen aus 71 Ländern weltweit ihr Votum ab, teilte die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am Mittwoch mit. Als klare Siegerin erhielt die Weimarer Klavierstudentin Tamte Magradze die meisten Stimmen für ihre Aufnahme des Mephisto-Walzers von Franz Liszt.

Damit gewann sie den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis des Wettbewerbs sowie eine Einladung zur Teilnahme an der „European Liszt Tour“ mit vier Konzerten im Herbst 2021 in Utrecht, Bayreuth, Weimar und Budapest – den ausrichtenden Städten der drei großen europäischen Liszt-Klavierwettbewerbe. „Für Tamta ist dieses Ergebnis endlich ein Lichtblick am Ende eines für uns alle merkwürdigen und frustrierenden Jahres“, freut sich ihre Weimarer Hauptfachprofessorin Gerlinde Otto über den Erfolg ihrer Studentin. Nachdem die bereits mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnete 25-jährige Georgierin ihr Masterstudium in Weimar mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, befindet sie sich aktuell im Aufbaustudium zum Konzertexamen. Tamta Magradze gibt regelmäßig Konzerte in ihrer Heimat Georgien sowie in vielen weiteren Ländern Europas.