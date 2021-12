Weimarer Konzertreigen mit Schülern aus Belvedere

In der Stadtkirche und im eigenen Saal spielen Schüler des Musikgymnasiums.

Zwei Konzerte an zwei Orten geben an diesem Wochenende Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Belvedere. Zum Auftakt im eigenen großen Saal wird am Samstag, 4. Dezember, ab 15 Uhr neben Violinen-, Trompeten, Klavier- und Gitarrenmusik von Beethoven über Brahms, Dvořàk bis zu Sarasate und Debussy erstmals nach vielen Jahren wieder Harfenklang ertönen – und das sogar im Duo. Der Eintritt zum Benefizkonzert für „EducAid Kenya“ (2G-Regel und Anmeldung unter: www.musikgymnasium-belvedere.de/veranstaltungen) ist frei.

Für den Verein sowie für die Kirche geben Chor und Orchester zudem am Sonntag, 5. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadtkirche ein Adventskonzert. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Gounod, Corelli, Danzi und Humperdinck. Kostenlose Karten sind im Kirchenladen oder bei der Kirchenaufsicht erhältlich. Bei begrenzter Platzzahl gilt 2G.