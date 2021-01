Weimarer Land: Bierflaschen in die Fensterscheibe einer Frau

Berlstedt. Mit leeren Bierflaschen bewarfen Donnerstagabend in Berlstedt zwei junge Männer eine Fensterscheibe zur Wohnung einer 36-Jährigen. Diese wurde dabei zerstört. Zumindest einer der beiden Täter konnte erkannt werden. Polizeibeamte trafen ihn an seiner Wohnanschrift an.

Mit einem Bekannten (20) war der 19-Jährige zuvor unterwegs. Dumm für sie, dass bei ihnen auch Teile der äußeren Flaschen-Verpackung gefunden wurden. Das erhärtete den Tatverdacht gegen die beiden sichtlich alkoholisierten Männer.

Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung wurden solche wegen Beleidigung und Volksverhetzung aufgenommen. Das zuständige Ordnungsamt soll zudem Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz prüfen.

Beleidigung im Supermarkt

Blankenhain. Weil sich eine Familie in Blankenhain nicht an die Corona-regeln hielt und ohne adäquate Mund-Nasen-Bedeckung einkaufen wollte, wurde sie vom Personal aus einem Supermarkt gebeten. Dabei wurden Mitarbeiter des Marktes mehrfach beleidigt. Erst die eintreffenden Polizeibeamten brachten das Paar (42, 45) zur Räson. Anzeigen wurden dennoch aufgenommen.

Mülltonnenbrand in Nord

Weimar Nord. Unbekannte haben ind er Nacht zum Freitag einen Müllcontainer in Weimar Nord in Brand gesetzt. Der Container konnte durch Polizisten gelöscht werden. Es entstand Sachschaden.

Schilderbiebe bei Barchfeld

Barchfeld. Mindestens drei Verkehrszeichen wurden durch Unbekannte von einer Baustelle auf der L3087 zwischen Barchfeld/Ilm und Dienstedt gestohlen. Donnerstagmorgen stellten Bauarbeiter der Tagesbaustelle fest, dass die eigentlich über Nacht zur Seite gedrehten Schilder nicht mehr da waren. Dioe Polizei hat eventuelle Zeugen, die Hinweise zu der fehlenden Beschilderung geben können, gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.