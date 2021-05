Weimarer Land: Eltern protestieren, weil Schultablets nicht ausgeliefert werden

817 iPads mit 10,2-Zoll-Display sollen in diesem Monat an die Schulen im Weimarer Land ausgegeben werden.

Weimarer Land. Offener Brief von Eltern der Pestalozzischule Apolda. Sie wollen wissen, wann iPads für Kinder sozial schwacher Familien endlich bei den Kindern ankommen.

Mit einem offenen Brief haben sich Eltern einer Apoldaer Regelschulklasse an Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) gewandt, um nach dem Status der gut 800 mobilen Endgeräte zu fragen, die Kindern sozial schwacher Familien eine Teilnahme am Online-Unterricht ermöglichen sollen. Aus einer Stellungnahme des Landratsamtes geht nun hervor, dass sich die Geräte offenbar unmittelbar vor der Auslieferung an die Schulen befinden.

Initiatoren des Briefes sind die Eltern der Klasse 7a der Pestalozzischule. So sehr sie Verständnis für die Gesamtsituation durch die Pandemie hätten, müsse das Problem, dass manche Kinder nicht für den Online-Unterricht gerüstet seien, gelöst werden. Allein in dieser Klasse fehlten mindestens drei Kindern ein Laptop, ein PC oder ein Tablet, zudem fehle manchen ein Headset, andere hätten keinen Drucker für Arbeitsmaterialien im Haushalt: „Die Eltern der Kinder stehen weder im ALG-2-Bezug, noch haben sie selbst die finanzielle Möglichkeit, das benötigte Material zu kaufen. Es handelt sich hierbei um alleinerziehende Mütter mit einem oder mehreren Kindern, in Kurzarbeit oder Mindestverdiener.“

Bildungslücke der Schüler sei noch reversibel

Dass trotz Bundesdigitalpakt immer noch keine mobilen Endgeräte an der Pestalozzischule eingetroffen seien, sei eine „unzumutbare Situation für die Kinder und ein aktives Verwehren ihres Rechts auf Bildung!“ Noch sei die entstandene Bildungslücke schleißbar, noch könnte die Demotivation der Kinder durch die Eltern aufgefangen werden, so der Tenor des Briefes.

Auf Anfrage informiert das Landratsamt, dass die Ausgabe von 817 iPads und Zusatzgeräten, welche zwischen 22. Februar und 7. April der Behörde geliefert wurden, in diesem Monat erfolgen solle. Dafür hätten jedoch zuerst rechtssichere und datenschutzkonformen Formulare erarbeitet werden müssen, die nach Auslieferung an die Schulen eine zügige Ausgabe – eventuell schon ab kommender Woche – ermöglichen.

Managementsystem überwacht Nutzung der iPads

Besonders viel Zeit in Anspruch genommen habe der Aufbau eines neuen Managementsystems, über das zentral alle sicherheitsrelevanten Einstellungen und installierten Programme auf den Endgeräten verwaltet werden können. „Die Richtlinien erlauben es, den Nutzern sich nur innerhalb der durch das Kreismedienzentrum (KMZ) bereitgestellten und geprüften Apps zu bewegen“, heißt es dazu. Die altersgerechte Nutzung des Internets obliege aber der Aufsicht der Eltern, da das heimische Netzwerk nicht reglementiert werde könne.

Ende 2020 hatte das LRA angekündigt, einen IT-Fachmann zur Unterstützung des Vorhabens einzustellen. Dies habe bislang nicht erfolgen können, heißt es ohne Nennung von Gründen. Jedoch habe das verantwortliche KMZ zusätzliches Personal für diese Phase erhalten, so dass die Auslieferung nun dennoch planmäßig stattfinden könne. Kommentar