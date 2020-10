Weimarer Land. Sieben-Inzidenz-Wert liegt mit acht bekannten Neuerkrankungen aktuell am Samstag bei weiter 34,1

Weimarer Land kratzt bei Corona weiter an erster Grenze

Acht neue Krankheitsfälle hat das Landratsamt am Samstagnachmittag für das Weimarer Land gemeldet. Mit dem Stand der Zahlen von 15 Uhr sind aktuell 41 Personen sogenannte Aktivkranke – von diesen sind 25 männlich und 16 weiblich. Es befindet sich eine Person mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt auch am Samstag weiterhin 34,1. Ab einem Niveau von 35 sind die Landkreise beziehungsweise Kommunen angehalten, Regelungen zu verschärfen.