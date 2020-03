Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer spenden für Augenlicht

Weimar Eine gute Nachricht in turbulenten Zeiten hat die Christoffel-Blindenmission (CBM) übermittelt. "Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt Einwohnern aus Weimar am Herzen." Von hier habe sie im Vorjahr 696,91 Euro an Spenden erhalten. Damit könne sie 23 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren lassen und so Augenlicht schenken. Im Schnitt koste der Eingriff in den Projekten der CBM nur 30 Euro, die sich viele Betroffene in Entwicklungsländern aber nicht leisten könnten. red