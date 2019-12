Weimar. Stadtrat Wolfram Wiese (SPD-Fraktion) spendet seine Aufwandsentschädigung als Aufsichtsrat der HTG an Kindergärten des Trägers.

Weimarer Stadtrat spendet Sitzungsgeld für guten Zweck

Sein Sitzungsgeld als Aufsichtsrat der Hufeland-Träger-Gesellschaft (HTG) will der Stadtrat Wolfram Wiese (SPD-Fraktion) für Kindergärten des Trägers spenden. Zum Auftakt bekam der Kindergarten Sackpfeife, den seine Kinder einst besuchten, eine neue Kamera, um die schönsten Momente dort für die Eltern festhalten zu können. Reihum will Wolfram Wise fortan auch die anderen zehn HTG-Kindergärten mit Geschenken im Wert von 400 bis 500 Euro bedenken, kündigte er an.