Weimars Amalia-Bibliothek im Rokoko

Weimar. Zu einem öffentlichen Arbeitsgespräch über die Herzogin Anna Amalia Bibliothek im Rokoko lädt die Klassik Stiftung Weimar ein.

Mit dem Thema „Die Weimarer Bibliothek im Rokoko. Material und Inszenierung“ befasst sich ein öffentliches Arbeitsgespräch der Herzogin Anna Amalia Bibliothek am 12. und 13. November. Der Workshop findet in Erinnerung an den im Juli verstorbenen ehemaligen Leiter der Abteilung Denkmalpflege an der Klassik Stiftung Weimar, Jürgen Beyer (1941-1921), im Bücherkubus des Studienzentrums statt.

Der Weimarer Bibliothekssaal wurde 1766 im Stil des Rokoko erbaut. Doch heute präsentiert er sich in einer Gestalt, die erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt wurde. Dieses Bild ist durch die Sanierung nach dem Bibliotheksbrand 2004 rekonstruiert worden. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regelung. Um Anmeldung wird bis zum 5. November gebeten.

haab@klassik-stiftung.de