In diesem Saal im Gefahrenschutzzentrum arbeitet seit einem Jahr der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (Corona-Stab).

Weimar. Bürgermeister Ralf Kirsten: Intensive Problemberatung und schnelle Entscheidungen waren für den Stab in der Pandemie-Zeit das Wichtigste

Genau ein Jahr war Weimars Stab für außergewöhnliche Ereignisse am Freitag aktiv. Als einer der ersten „Corona-Stäbe“ in Thüringen wurde er am 26. Februar 2020 einberufen. Keinen Tag zu früh.