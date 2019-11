Fünf Jahre ist es her, dass mit dem Jugendarrest der letzte Bereich des Justizvollzuges aus Weimars Gefängnis auszog. Drei Jahre zuvor waren bereits Jugendstrafvollzug und U-Haft von hier weg verlegt worden. Seither saß keiner mehr hinter diesen Gittern – zumindest nicht unfreiwillig.

Zwischenzeitlich hatte das Kunstfest den Knast als Spielstätte entdeckt. Auch Dreharbeiten beleben die Immobilie des Freistaates gelegentlich. Im Weimar-“Tatort“ wurde sie zur Psychiatrie. Aktuell ist sie wieder ein Gefängnis. Seit Mitte dieser Woche und bis zum 22. November entsteht hier eine Episode des Films „Über uns der Himmel“, der Ende nächsten Jahres in die Kinos kommen soll.

Weimar spielt in der Tragikomödie inhaltlich keine Rolle, ebenso wenig Thüringen oder Deutschland. Der Film erzählt eine Geschichte auf dem Balkan. Gedreht wird auf Serbisch. Auch die hiesige Gefängniskulisse ist dort verortet. Dass die Filmemacher aus Serbien, Mazedonien, Slowenien und Kroatien die Leipziger Ma.ja.de. Fiction GmbH in die Ko-Produktion holten, hat mehrere Gründe. Hier bestand zum einen die Aussicht auf Filmförderung. Zudem stehen damit ZDF und arte unterstützend zur Seite. Und auch der Vertrieb des Filmes kann davon profitieren.

An das Ja der Mitteldeutschen Medienförderung, den 90-Minüter mitzufinanzieren, war die Bedingung geknüpft, zumindest einen Teil auch hier zu drehen. Um die geeignete Location zu finden, hatte sich die Leipziger Produktionsmanagerin Nadine Vogler vor einem Jahr auf die Suche begeben. Sie fand zwei ehemalige Vollzugsanstalten, die sich mit den Vorstellungen des serbischen Regisseurs Srđan Dragojević deckten: in Naumburg und in Weimar. Die Variante in der Saale-Stadt zerschlug sich, da sich für die Immobilie dort neue Eigentumsverhältnisse anbahnten.

Ganz stilecht überzeugte Weimars JVA erst nach ein paar kosmetischen Eingriffen. Wenngleich sie schon während ihres Betriebes nicht im Ruf stand, zu komfortabel zu sein, musste sie für den Film noch stärker von ihrem Dasein gezeichnet werden: Wände wurden mit Schlamm getüncht, Türen gegen zerschlissenere ausgetauscht, ein Münzfernsprecher mit Wählscheibe installiert und ein Arztbereich eingerichtet, der eher an ein schauriges Versuchslabor erinnert. Schließlich wurde eine Zelle, die zu geräumig schien, mit einer Trockenbauwand verkleinert und so abgewirtschaftet dekoriert, dass sie dem typischen „Loch“ im Knast entspricht – inklusive Keramikschüssel ohne Brille, die ihr Weiß längst an Generationen von Benutzern verlor. Nach Ende des Drehs wartet die Herausforderung, den ursprünglichen Zustand im Haus wieder herstellen zu müssen.

Allzu weit liegt die Vergangenheit jedoch nicht zurück, in der „Über uns der Himmel“ beginnt. Der Film beschreibt und überzeichnet die Sehnsucht auf dem Balkan, bei den Umbrüchen, die der Jugoslawien-Ära folgten, auf göttliche Hilfe und auf Wunder zählen zu können.



Die erste von drei Episoden handelt von einem Mann, der im Kriegsjahr 1993 in einem Flüchtlingslager aufwacht und plötzlich einen Heiligenschein trägt. Er will ihn nicht. Mit ihrem letzten Geld erkauft seine Ehefrau den Rat eines Wunderheilers, mit einer Sünde den Heiligenschein loszuwerden. Der Plan misslingt, dafür findet der Mann Gefallen am sündigen Leben.

Zehn Jahre später tritt Weimar in Aktion. Besagter Mann ist nun Leiter eines Gefängnisses und steht vor einem Problem: Ein zum Tode Verurteilter verwandelte sich eine Nacht vor seiner Hinrichtung in ein Baby zurück. Darf das Urteil dennoch vollstreckt werden?

Die Karriere des Heiligenscheinträgers erreicht 2023 ihren Höhepunkt. Da ist er Präsident seines Landes, doch das bricht durch Wunder zusammen. Wo Leute davon satt werden, dass sie Kunst betrachten, und Folkmusik Autos antreibt, versagt die Volkswirtschaft.