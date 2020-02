Weimars Handwerker-Carneval feiert ein umjubeltes Finale

Mit Rekordbesuch beim Kinderfasching sind am Wochenende die Veranstaltungen des Handwerker-Carnevalvereins in der Weimarhalle zu Ende gegangen. Der große Zuspruch zur letzten Veranstaltung überraschte dabei selbst den HWC. Sie passte allerdings in das positive Fazit des Vereins für die vergangenen zwei Wochenenden.

Mit Hans Joachim Heist (alias Gernot Hassknecht) präsentierte der Handwerker-Carneval am Samstag dem Publikum einen so humorvollen wie bodenständigen Faustorden-Träger. Natürlich zeigte er sich dem Publikum in seiner Paraderolle als Choleriker der heute-Show. Nicht erwarten konnte der Saal den Pfungstädter derweil als Heinz Erhardt, in dessen Rolle er schon mit der ersten Geste schlüpfte und den Saal zum Toben brachte.

Er ließ sich schließlich auch auf das vom HWC vorbereitete Doornkaat-Tablett ein und schloss mit HWC-Präsident Bernd Rost eine Bühnenfreundschaft: „Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn.“ Das führte so weit, dass zur Zeit seines Spiegelzelt-Auftritts er sich auch in der Rostschen Backstube versuchen will.

Völlig anders hatte sich am Freitag Thomas Hermanns auf der HWC-Bühne präsentiert. Während Heist mit seiner Frau anreiste, hatte der Comedian nur Augen für die „schnucklige Garde“ des HWC. Das änderte sich allerdings, als „Die Schillernden“ ihr Märchenprogramm aufführten. Sie begeisterten bereits in der Vorwoche das Publikum und gehörten auch am Sonnabend zu den Bühnen-Lieblingen. Am Freitag aber waren sie auch die Favoriten des neuen Faustorden-Trägers.

Apropos Freitag. Schon mit Beginn des Abends unter dem Motto „Sitzung meets Party“ konnte man in der Weimarhalle regelrechte Wackersteine von den Herzen der Veranstalter plumpsen hören. Das Versprechen auf ein verkürztes Programm mit allen närrischen Highlights und einem großen Party-Teil führte ein neues und sichtbar jüngeres Publikum in die Weimarhalle. Dafür benötigten die Gastgeber nicht einmal den Notnagel „Party-Ticket“ mit verbilligtem Eintritt nach dem Programm. Das Ticket wurde keine zehn Mal verkauft, während sich die neuen Gäste auch auf den Sitzungskarneval einließen.

Um die Ausgestaltung und die Neugier auf das neue Format hatte sich vor allem das Hofballett verdient gemacht. Der Vorstand ließ Diana Seidenschnur und ihr Ballett machen und wurde dafür belohnt. Derweil können „Abfahrt Lederhose“ und DJ Günni schon mal mit der nächsten Saison liebäugeln.

Zu den begeisterten Gästen des Samstagsprogramm gehörte auch der FKK aus Kranichfeld, der mit 21 Karnevalisten die größte närrische Gast-Abordnung der Session stellte. Die weiteste Anreise hatte derweil der Präsident des Laaslicher LCC aus dem äußersten Westen von Brandenburg. Er machte Urlaub in Weimar und besuchte den HWC auf Empfehlung seiner Pension.

Präsident Bernd Rost zeigte sich hochzufrieden: „Was wir erreichen wollten, ist eingetreten. Und: Der Verein hat sich und dem Publikum die Freude am Karneval zurückgeholt.“