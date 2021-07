Weimars Kinderbüro wird 30

Weimar. Gefeiert wird der runde Geburtstag am Sonntag mit Kindern und Familien am Mon Ami

Das Kinderbüro der Stadt Weimar wird 30 Jahre alt. Als erstes Kinderbüro in Ostdeutschland wurde es am 1. August 1991 ins Leben gerufen. Sein wichtigstes Ziel: die UN-Kinderrechtskonvention in der Stadt umsetzen. Die erste Kinderbeauftragte, Steffi Engelstädter, öffnete ein kleines Ladenlokal in der Geleitstraße, das schnell zum Treffpunkt und zur Anlaufstation wurde.

Für viele Jahre ging es von dort ins Reithaus, unter anderem mit dem beliebten Elterncafé direkt im Park. Seit 2015 öffnen sich die Türen des Kinderbüros nun schon im mom ami, direkt im Zentrum der Stadt. Zum Jubiläum hat die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß für Sonntag, 1. August 2021, zu Veranstaltungen für Kinder und Familien ans mon ami eingeladen.

Open air zeigt Yorick alias Picaro um 15 Uhr seinen Familienzauber, den er auf seinen Reisen rund um die Welt eingesammelt hat.

Musikalische Geschichten von fliegenden Gedanken gibt es um 17 Uhr mit Liedermacher Toni Geiling. Das Konzert mit dem Multi-Instrumentalisten und Sänger führt in eine fantasievolle Kinderliederwelt. Der Nachmittag verspricht zudem ausreichend Gelegenheit zum Tanzen, Mitsingen, Lachen und zum Staunen. Es gibt Zuckerwatte gratis – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Der Eintritt ist frei. Bei Regen geht es in den Saal.