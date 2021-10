Schon in der Villa Haar in Weimar zeigten Florian Gast und Barbara Lenhard Werke von Jens-Christian Wittig (rechts).

Weimars „Kunsthoch3“ in Hamburg

Weimar. Der Weimarer Jens-Christian Wittig zeigt eine Auswahl seiner Werke bis zum 31. Oktober in Hamburg.

Der Weimarer Künstler und Landschaftsgestalter Jens-Christian Wittig zeigt in Hamburg am Großen Burstah 34 auf mehr als 600 Quadratmetern gemeinsam mit „Kunsthoch3“ vierzig Werke. Die Ausstellung ist von Freitag, 22. Oktober, bis zum 31. Oktober zu besichtigen.

Hinter „Kunsthoch3“ verbirgt sich die Travelling Art Gallery von Barbara Lenhard und Florian Gast, die mit Werken südafrikanischer Künstlerinnen und Künstler bis Mitte September in Weimar in der Schillerstraße 17 zu Gast war. Unter dem Motto „Painted by a lens“ hat Wittig eine ganz neue Kunstrichtung geschaffen: Ihm gelingt damit ein Brückenschlag zwischen Malerei und Fotografie.