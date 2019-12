Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimars OB in der Märchenhütte

Im vergangenen Jahr feierte Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine mit der Idee Premiere, zu einer Bürgersprechstunde auf den Weihnachtsmarkt einzuladen. Nun wiederholt er sein Angebot. Am Samstag, 7. Dezember, will der OB von 8 bis 11 Uhr neuerlich in der Märchenhütte auf dem Marktplatz Rede und Antwort stehen. Wer etwas auf dem Herzen hat, das sich in städtischer Kompetenz regeln lässt, kann sein Anliegen vorbringen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. In den Fällen, die sich nicht sofort klären lassen, bekommen die Betreffenden im Nachgang Antwort.