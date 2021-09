Weimars Stadtbusse rollen auf neuen Umleitungen

Weimar. Sperrung an der Hauptpost führt zu einer Sackgasse

Die Buslinien 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 9 müssen aufgrund der Baumaßnahmen am Goetheplatz ab kommenden Montag, 27. September 2021, umgeleitet werden. Der Einmündungsbereich von Karl-Liebknecht-Straße und Schwanseestraße wird wegen der Arbeiten am Goetheplatz gesperrt. Der Baustellenfahrplan muss deshalb noch einmal geändert werden. In Richtung Hauptbahnhof und in Richtung Friedensstraße fahren die Stadtbusse über andere Routen. Das bleibt voraussichtlich bis Dezember 2021 so, weil ab Oktober der gesamte Goetheplatz gesperrt werden muss.

Von den Haltestellen an der Coudraystraße geht es für die Buslinien 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 9 über die Bad Hersfelder Straße und die Asbachstraße. Die Linien 4 und 6 nehmen in Richtung Hauptbahnhof dann die Ernst-Thälmann-Straße. Die Haltestelle „Carl-August-Allee“ in Richtung Hauptbahnhof entfällt dadurch. Die Stadtwirtschaft hat die Fahrgäste gebeten, statt dessen die Haltestellen „Ernst-Thälmann-Straße“ sowie „Pabststraße“ zu benutzen.

Die Streckenführung der Linie 2 soll bei Fahrten über den Hauptbahnhof laut Stadtwirtschaft in beide Richtungen weiterhin über die Carl-August-Allee führen. Für die Linien 4 und 6 bleibt die Haltestelle „Carl-August-Allee“ Richtung Stadtzentrum ebenso bestehen.

