Weimars Stadtrat zieht ins Hotel

Weimar. Sitzung im Leonardo erneut unter strengen Corona-Auflagen und über Livestream im Netz

Erstmals seit vielen Jahren tritt der Weimarer Stadtrat am Mittwoch, 5. Mai, im Goethesaal des Leonardo-Hotels zusammen. Der eigene Sitzungssaal ist noch immer vom Corona-Team rund um das Gesundheitsamt belegt. Auch die Weimarhalle steht nicht zur Verfügung.

Für Teilnehmer und Gäste gilt weiterhin Maskenpflicht und eine Orientierung der Sitzungszeit auf zwei Stunden. Die Publikumsplätze sind begrenzt, da das Platzangebot im Vergleich zur Weimarhalle noch geringer ist und gleichzeitigen Corona-Abstandsregeln einzuhalten sind. Die Sitzung wird allerdings im Livestream übertragen.

Erneut stehen drei Einwohneranfragen auf der Tagesordnung. Sollen diese öffentlich beantwortet werden, müssen die Fragenden persönlich anwesend sein. Anderenfalls werden sie, wie schon zuletzt, schriftlich beantwortet. Thematisch geht es diesmal um Vandalismus im Stadtbild und um den Umgang mit Immobilien wie Volkshaus oder Haus der Frau von Stein.

Die Ratsfraktionen erwarten diesmal unter anderem Auskunft zu Internetanschlüssen für die freiwilligen Feuerwehren (CDU), zur bevorstehenden Schwanseebad-Saison (SPD) und zu Corona-Schnelltests für Mitarbeiter städtischer Gesellschaften (Linke).

Nach einer Anfrage zur Zukunft am Goetheplatz 9b stellt die bündnis-grüne Fraktion diesmal einen Antrag, mit dem sie einen zentralen Standort für die Kreativwirtschaft sichern will. Das Projekt Kreativ-Etage zeige seit 2009, wie Produktivität und Innovation entstehen, „wenn verschiedene Firmen an einem Ort zusammenarbeiten können“. Das will die Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm unbedingt erhalten. Es brauche „unbedingt eine zentrale innerstädtische Lage, ausreichend Räume verschiedener Größe sowie preiswerte Mieten“.

Abgestimmt werden soll diesmal der Antrag zur Information über Schwangerschaftskonfliktberatung und Schwangerschaftsabbrüche auf den Seiten der Stadt.

