Weimars Stiftung holt Aufsicht und Kasse zurück

Die Aufsicht in den historischen Häusern und Museen der Stiftung stellten seit 2005 private Personalanbieter bereit.

Weimar. Eigene Service-GmbH mit 120 Mitarbeitern soll Visitenkarte für Klassik und Moderne sein

Die Klassik Stiftung Weimar will mit der Salve Service GmbH ab Frühjahr 2022 die Aufsichts- und Kassendienste in ihren Museen und öffentlichen Einrichtungen wieder selbst übernehmen. Ziel sei es, die Willkommenskultur zu stärken und die Qualität der Begegnungen mit den jährlich bis zu einer Million Besuchern mehr in die eigenen Hände zu nehmen.

Die Aufsichts- und Kassendienste sind für das Publikum täglich meist die ersten Ansprechpartner in gut 30 Museen, Schlössern und historischen Häusern. 2005 hatte die Stiftung die Bereiche aus Kostengründen ausgegliedert und arbeitete mit externen Dienstleistern zusammen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz weiß: „Die Kolleginnen und Kollegen an den Kassen und in den Schauräumen unserer deutschlandweit und international bedeutenden Museen und Sammlungen sind die erste Visitenkarte der Klassik Stiftung für das breite Publikum.“ Über das Tochterunternehmen wolle man das Service-Team viel stärker einbinden und für die eigene Serviceorientierung in allen Bereichen von ihm lernen.

Geschäftsführer der neuen Firma ist Alexander von Keyserlingk, der auch die Museumsshop GmbH leitet. „Wir möchten mit der Salve Service GmbH eine neu definierte Willkommenskultur schaffen“, sagt er. Wer in die Häuser der Weimarer Klassik und der Moderne komme, der soll sie mit einem positiven Besuchserlebnis verbinden. Deshalb sei der Firmenname dem Willkommensgruß von der Türschwelle zum Gelben Saal in Goethes Wohnhaus entlehnt. Die organisatorischen Strukturen werden derzeit geschaffen.

In der Altstadt will die GmbH ein eigenes Büro beziehen, um bei Betriebsbeginn im März 2022 startklar zu sein. Im Mittelpunkt der Vorbereitung sollen die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, die jetzt gewonnen werden.

Bereits am Mittwoch, 6. Oktober, findet 18.30 Uhr ein erster öffentlicher Informationsabend im Wittumspalais statt. Motto: „Arbeiten an Weimars schönsten Orten“.