Unter der Tanzline am Baumbachhaus in Kranichfeld wird es wieder lauschig, wie hier beim Baumbachfest 2019.

Wein und Gesang am Baumbachhaus

Kranichfeld. Weiin, Musik und Gesang gibt es beim Baumbachhaus in Kranichfeld zu erleben.

Die Saison der wöchentlichen Sommerabende mit Wein und Musik unter der Tanzlinde am Baumbachhaus startet am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr. Weiter geht es am Samstag, ebenfalls 18 Uhr, mit einer neuen Auflage von „Kranichfeld singt“. Unter der musikalischen Leitung von Peter Nolze (Klavier) und Reinhard Dörnfeld (Saxophon) sind alle Gäste zum Mitsingen eingeladen, ein Textheft hat der Baumbachhaus-Förderverein wie immer vorbereitet.